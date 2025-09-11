РГО объявило победителей фотоконкурса «Самая красивая страна»

Русское географическое общество (РГО) объявило победителей XI международного фотоконкурса «Самая красивая страна».

© Вячеслав Заметня/РГО

Церемония награждения прошла в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве. Всего было выбрано 11 победителей в основных номинациях, а также пять обладателей специальных призов. Одиннадцатый конкурс был посвящен сохранению дикой природы России, а также воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Кроме того, в 2025 году РГО исполнилось 180 лет — специально в честь юбилея в конкурс была добавлена новая номинация «180 чудес». В ее рамках принимались фотографии природных и рукотворных объектов, которые можно считать достоянием России.

В рамках XI фотоконкурса было принято около 50 тысяч работ от 8 тысяч участников. При этом в состязании могут принять участие как профессионалы, так и любители со всего мира. Главное правило фотоконкурса — все работы должны быть сделаны на территории России.

© Руслан Кондратенко/РГО

Членами жюри в 2025 году стали фотографы дикой природы Сергей Горшков, Марко Урсо, Эндрю Паркинсон, Сергей Семенов и Игорь Метельский; фотограф и автор документальных и научно-просветительских проектов Ольга Мичи; актер и режиссер Сергей Гармаш; актер и режиссер Владимир Машков; летчик-космонавт РФ Иван Вагнер; директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев; председатель Союза фотографов дикой природы Александр Мясков; генеральный директор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев; директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров и Президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

© Юрий Подгрушный/РГО

Согласно их вердикту, победителем в номинации «Пейзаж» стал Александр Лаврентьев из города Пушкино Московской области — на своем снимке он запечатлел туманный берег труднодоступного острова Симушир. В номинации «Дикие животные» победил Вячеслав Заметня из Санкт-Петербурга, автор снимка снежного барса на хребте Чихачева. Первый приз в номинации «Самые красивые обои для рабочего стола» отошел Даниилу Силантьеву из Челябинска, за снимок леса Приладожья. В конкурсе «Магия стихии» победил Александр Пашеничев из поселка Вырица Ленинградской области, который снял туман над еловым лесом с высоты птичьего полета. Первое место в номинации «Птицы» отошло Наталье Приваленко из Москвы за фото воробьиного сычика на охоте. Победителем в номинации «Искусство дикой природы (арт-фото)» стал Игорь Жабский из села Покровка Приморского края, который сфотографировал нерпу в льдинке. Ольга Папина из Волгограда победила в номинации «Россия в лицах», за свой снимок «Бабушка Надя и ее кошки». Фото паука-скакунчика на лепестке розы от Юрия Подгрушного из Батайска заняло первое место в номинации «Макромир». В дисциплине «Снято на смартфон» победила Мария Тюрюханова из Санкт-Петербурга с работой «Остров белых собак». Ее земляк Владимир Пальчик победил в номинации «Живой архив» за сравнение прошлого и настоящего Новоторжского Борисоглебского мужского монастыря. Наконец, в номинации «180 чудес» победил Руслан Кондратенко, также из Санкт-Петербурга — он сфотографировал восходящую полную луну над городом. Каждый победитель получил диплом и приз в размере 250 тысяч рублей.

© Александр Лаврентьев/РГО

того, в рамках конкурса были выделены пять специальных номинаций совместно с партнера и РГО. Так особый приз за номинацию «Заповедная Россия» получил Анатолий Шишкин из Московской области. Победу в конкурсе «Снято на фотоловушку» от центра «Амурский тигр» получил Юрий Смитюк из Владивостока. Приз за фото «Природного арт-объекта» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» получил Павел Ившин из Санкт-Петербурга. А победу в новой спецноминации «Удивительные места» одержала Галина Горшенина из Москвы. Наконец, приз зрительских симпатий отошел Вячеславу Заметне из Санкт-Петербурга — он же одержал победу в номинации «Дикие животные».

В рамках детского соревнования «Самая красивая страна глазами детей» победили Сергей Тельнюк из Воронежа (номинация «Пейзаж»), Иван Горшков из Обнинска (номинация «Мир животных»), Денис Пронин из Орла (номинация «Макромир») и Анастасия Асадуллина из Амурской области (номинация «Природные явления»). Все юные фотографы также получили диплом и приз в размере 100 тысяч рублей.

«Каждый год фотографии удивляют своей красотой, композицией и сложностью съемки. Даже трудно представить, сколько сил тратят авторы на достижение такого результата! Больше всего запоминаются фотографии из категории "Дикие животные". Они никого не оставляют равнодушным, ни взрослых, ни детей. Работы из номинаций "Пейзаж" и "Магия стихии" — красивые, завораживающие и, как правило, являющиеся результатом очень сложной съемки. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы. Показывайте всем, какая у нас красивая страна, сколько интересных мест!» — заявил член жюри летчик-космонавт Иван Вагнер.

Помимо этого, жюри конкурса отметило рост качества поступивших фотографий — участники уделяют заметно больше внимания ракурсу, и месту съемки, все чаще авторы пытаются удивить новизной и труднодоступностью снимка. К тому же, фотографы уделяют много внимания смысловой нагрузке фото. Например, участники номинации «Дикие животные» отправляют все больше представителей редких видов — амурского тигра, ирбиса, лошади Пржевальского и других.

Кроме того, еще до церемонии награждения в «Новой Третьяковке» открылся новый зал фотовыставки-фестиваля «Самая красивая страна». Там посетители могут увидеть как работы финалистов этого года, так и 144 лучших работы за всю историю конкурса. Каждая фотография представлена в специальном освещении, как работа великого художника — российской природы. Выставка будет открыта до 5 октября.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» проводится с 2015 года. За все время существования конкурса, жюри рассмотрело более 780 тысяч работ от 118 тысяч участников. Прием работ на следующий конкурс откроется в декабре 2025 года.