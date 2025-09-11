Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, говоря о семье и о настоящей мужественности и женственности. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, мужественность — «это способность обеспечить свою семью всем».

«Это возможность и способность настолько увлечь женщину, что она скажет: "Давай еще раз. Я хочу от тебя ребенка"», — добавила она со слезами на глазах.

Говоря о женственности, Захарова указала, что это «когда женщина готова делиться своей красотой и изяществом с ребенком». Она отметила, что речь идет не просто о готовности тратить свою жизнь на ребенка, а о ее посвящении ему.

Также Захарова поделилась историей о соседе, который называл свою невестку «хрустальной вазой». По ее словам, именно так и нужно относиться к беременной женщине.