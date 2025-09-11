Главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала о своем самочувствии после операции. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Симоньян поблагодарила всех, кто за нее молился и желал добра.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного», — написала она.

Симоньян объяснила, зачем рассказала о предстоящей операции

Ранее Симоньян сообщила, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Подробности она не раскрыла, но рассказала, что ей предстоит операция в области груди. Сразу после хирургического вмешательства Симоньян вышла на связь и поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.