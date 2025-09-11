Воспитанникам российского детсада рассказали о «народах Поволжья» узбеках и таджиках

В одном из детских садов Самары провели День дружбы народов. Об этом говорится в сообществе дошкольного учреждения во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что мероприятие стало первым в «череде увлекательных путешествий в мир народов Повольжья». При этом в их число были включены, в частности, таджикский, узбекский и азербайджанский этносы. Целью Дня дружбы народов было названо стремление к гармоничной и мирной жизни.

На момент публикации материала под сообщением в группе детского сада было оставлено 23 комментария, все — критические. Пользователи выступили против проведения подобных мероприятий, некоторые из них напомнили о том, что свыше 83 процентов населения региона составляют этнические русские.

Ранее стал известен процент детей мигрантов, проваливших тест на знание русского языка. По данным Рособрнадзора, с заданием, необходимым для обучения в российских школах, не справились почти 90 процентов детей иностранцев. При этом из появившихся в сети видеообращений детей следует, что из-за новых правил пойти в школы не смогли в том числе и дети этнических русских.