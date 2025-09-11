Голикова призвала СМИ отказаться от антисемейных ценностей

Средства массовой информации должны избегать распространения искажённых представлений о браке, считает зампредседателя правительства.

«Не надо популяризировать бездетный образ жизни, не надо искажать традиционные семейные роли», — сказала она, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Голикова также отметила, что доля россиян, которые считают семью своей главной ценностью, должна вырасти до 80% к 2030 году.

Она добавила, что уже запущен федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», рассчитанный на пять лет. На его реализацию в текущем году выделено около 29 миллиардов рублей, в целом на весь период — порядка 367 миллиардов.