Депутат назвал женщин за рулем «силиконовыми телками с опилками в голове»

Депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров назвал женщин за рулем «силиконовыми телками с опилками в голове». Он выразил мнение, что мужчины нередко покупают водительские права своим родственницам, которые на самом деле совсем не умеют управлять автомобилем.

По словам парламентария, автолюбительницы не знают основных правил дорожного движения и знаков, которые регулируют ситуацию на дорогах. Он отметил, что водительницы «представляют опасность не только для себя, но и для окружающих». Позже депутат, получив волну критику, признался, что сделал эти громкие заявления на эмоциях после того, в него «два раза чуть не влетели девушки».

— По Владикавказу стало невозможно передвигаться без нервоза и бесконечного маневрирования, приходится нарушать самому, чтобы нивелировать опасность от других! — передает слова Дидова Telegram-канал «Осторожно, новости».

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что автомобилисты, которые решают затонировать лобовое стекло своей машины, руководствуются исключительно «гомосексуальным влечением»*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.