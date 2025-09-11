Аэропорт Краснодара открылся для рейсов впервые с февраля 2022 года

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщило Министерство транспорта России.

Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов с 09.00 мск 11 сентября, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

Воздушная гавань не обслуживала рейсы с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. Все это время аэропорт поддерживал высокий уровень готовности к возобновлению деятельности, отметили в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули, что штат сотрудников в аэропорту полностью укомплектован.

В июле после почти трехлетнего перерыва из Москвы в Геленджик вылетел первый самолет «Аэрофлота».

В августе Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара.