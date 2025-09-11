Иноагента Быкова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство юстиции РФ включило публициста в реестр иностранных агентов в 2022 году. Позже Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя за отсутствие отметки о своем статусе в видеоролике на YouTube.

Быков* в декабре 2023 года также поделился планами возвращения в Россию и заявил, что не имеет претензий к киевскому режиму в связи с убийствами русских людей.

Позже писатель вновь рассказал о намерении рано или поздно вернуться на родину, однако отметил, что не собирается оставаться в стране насовсем.

Быкова* также объявили в международный розыск. Уголовное дело в отношении писателя возбудили в конце апреля. Он попал под две статьи, по которым ему грозит в совокупности до 12 лет лишения свободы. Писателя заочно арестовали за фейки о Вооруженных сил России в начале августа этого года.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.