Россию ждет демографическая весна

Именно сфера демографии должна стать полем для внедрения самых передовых подходов, инструментов социальных инноваций. Регионам разумно взять на вооружение столичные практики, в том числе создание мужских консультаций, которые помогут эффективнее контролировать репродуктивное здоровье. Своевременная врачебная помощь часто спасает семьи, которые хотят детей, но не могут их иметь. Создание семьи, рождение детей должно стать модным трендом, критерием успешности и главной ценностью. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании «Демография 2.0. Перезагрузка» шестого форума социальных инноваций регионов 11 сентября.

© Парламентская газета

Единая система поддержки

По инициативе Президента России сегодня выстроена единая система поддержки семей — от беременности матери до начала взрослой жизни ребенка, напомнила Валентина Матвиенко:

«Ничего подобного, мы все это хорошо знаем, нет ни в одной стране мира. За последние восемь лет так называемый детский бюджет России вырос более чем в три раза».

В стране работают программы материнского капитала, семейной ипотеки, школьники обеспечены бесплатным питанием.

Кроме того, за последние пять лет уровень бедности сократился практически вдвое, расширяется сеть семейных многофункциональных центров. Благодаря программе модернизации учреждений детского отдыха все больше школьников теперь отдыхают в комфортных детских лагерях. Внедрение социального казначейства позволило сделать социальную помощь максимально адресной, около семидесяти процентов мер поддержки переведены в цифровой формат, добавила спикер Совфеда.

«Уже есть и очевидные позитивные тренды: за последние пять лет число многодетных семей в России достигло более 2,5 миллиона. А число детей в них возросло на 30 процентов. Будем считать это такой первой ласточкой грядущей демографической весны», — подчеркнула Матвиенко.

Такая масштабная работа в социальной сфере требует серьезного законодательного сопровождения. В Совете Федерации сформирован профессиональный социальный блок: действуют советы по социальным инновациям регионов, по развитию регионального здравоохранения. При участии сенаторов реализуют проекты «Онкопатруль», «Профилактический щит», «Мобильный сенатор» и другие, уточнила Матвиенко. Всю эту практическую работу ведут в постоянном контакте с регионами.

Семейная повестка

Главная цель созданного при Президенте совета по реализации государственной демографической и семейной политики — сделать так, чтобы семейная повестка отражалась в каждом государственном решении, заметила Валентина Матвиенко.

«Идеи, которые в эти дни прозвучат на площадках форума, безусловно, будут востребованы и в работе совета. Активно включились в решение демографических проблем субъекты, во всех регионах приняты свои программы. Очень интересные, очень современные, активные», — сказала она.

По словам председателя Совфеда, регионы и губернаторы лично стали предметно заниматься темой демографии, понимая ее огромную значимость. Основная задача сегодня — распространять лучшие практики в другие регионы, организовывать форумы и встречи для обмена опытом.

Помимо властных структур в демографическую повестку включился и бизнес, который становится более социально ответственным. Во всех крупных компаниях уже есть свои демографические стандарты и специальные социальные программы по поддержке семьи работников. Как показывает анализ, для поступающих на работу людей социальный пакет порой не менее важен, чем уровень заработной платы, отметила Матвиенко.

Главный вопрос

Именно сфера демографии, по мнению председателя Совфеда, должна быть полем для внедрения самых передовых подходов, практик, инструментов того, что называют социальными инновациями.

«На демографическую ситуацию, на повышение рождаемости, конечно же, влияет множество факторов, — уточнила она. — Казалось бы, мы так много делаем, такой серьезный поворот, но тенденция пока если и улучшается, то очень медленно».

По мнению Матвиенко, чтобы создание семьи и рождение детей стало настоящим модным трендом, критерием успешности и главной ценностью, придется еще очень много поработать. Нужна действительно настоящая перезагрузка

Спикер Совета Федерации отметила, что к сожалению, уровень бесплодия растет. Она предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Своевременная врачебная помощь часто спасает семьи, которые хотят детей, но по тем или иным причинам не могут.

«Поэтому и этот опыт Москвы я прошу, уважаемые коллеги, иметь обязательно ввиду», — призвала Матвиенко.

Спикер также подчеркнула, что все инициативы необходимо внедрять в диалоге с людьми.

Нестандартные подходы

По мнению министра труда и социальной поддержки Антона Котякова, для решения демографических вопросов нужны нестандартные инновационные подходы, прицельно направленные на удовлетворение запросов современной семьи:

«Сегодня идет трансформация жизненного цикла россиян, она характеризуется желанием реализовать себя в профессиональной сфере, обеспечить карьерный рост, обеспечить себе финансовую самостоятельность».

Поэтому в нацпроекте «Кадры» были сохранены все ключевые меры поддержки занятости. В том числе существенно повышается финансовая поддержка работающих женщин в период рождения ребенка.

«Почти в полтора раза был увеличен максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком и пособие по беременности и родам. Сделали нестандартный для социального страхования шаг: дали возможность сегодня сохранить пособия даже после завершения страхового случая, то есть сохранили право в случае, если мама выходит досрочно на работу или папа. Новой мерой поддержки стало увеличение с 1 сентября текущего года пособий по беременности и родам для женщин, обучающихся по очной форме обучения», — сказал Котяков.

При этом сохраняется задача дальнейшей перезагрузки действующей поддержки. Министр считает, что необходимо решить проблему низких пособий для женщин и невысокого уровня оплаты труда.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство отдельный акцент делает на продвижении семейных ценностей. За последние пять лет по всей стране возведено порядка 1,7 тысячи детских садов и более 1,6 тысячи школ, а также отремонтировано более пяти тысяч школ.

«Это беспрецедентные по своему масштабу вложения в инфраструктуру для образования и воспитания, — подчеркнул Чернышенко. — Благодаря этому, например, доступность дошкольного образования для семей с детьми от полутора до трех лет увеличилась больше, чем на 16 процентов, а школах ликвидирована третья смена».