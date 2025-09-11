Мурашко: уровень младенческой смертности в РФ ниже, чем в США и Китае

В России достигнут беспрецедентно низкий уровень младенческой смертности, который ниже чем в США, Китае и ряде крупных стран Европы. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе пленарного заседания «Демография 2.0.

Перезагрузка» на VI Форуме социальных инноваций регионов.

«Уровень младенческой смертности сегодня имеет беспрецедентно низкие значения. Мы уже давно перегнали и Соединенные Штаты Америки по этому показателю, и Китай, и многие крупные страны Европы. Это уникальная цифра. Сегодня уже 10 регионов имеют показатель ниже двух промилле», – сказал Мурашко.

Он отметил, что на сегодняшний день в РФ практически все новорожденные с экстремально низкой массой тела попадают в перинатальные центры и обеспечены максимальным уходом с применением самых современных технологий.

Форум проходит на площадке концертного зала «Зарядье» с 11 по 13 сентября. На дискуссионных площадках обсудят темы, касающиеся новых демографических моделей для устойчивого развития регионов.