Первая группа россиян покинула Непал

После массовых беспорядков в Непале первой группе россиян удалось успешно покинуть страну, пишет РЕН ТВ в четверг.

© Global look

Стало известно, что россияне вылетели в Индию, сейчас они в безопасности. Число граждан РФ, которые покинули страну, не сообщается.

Также в российском посольстве в Непале предупредили граждан о поступающих массовых сообщениях большого числа заключенных из непальских тюрем, и на фоне волнений призвали сохранять бдительность, соблюдать комендантский час и избегать непроверенных контактов.

Напомним, что беспорядки в Непале начались после запрета властями ряда соцсетей, но продолжились даже после предложения отмены этого запрета.