Россиян призвали заняться наполнением детсадов

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов. Такое обращение появилось в его Telegram-канале.

Подобное предложение поступило от российского губернатора после открытия дошкольного учреждения в Северобайкальске. Цыденов подчеркнул, что этот детсад способен вмещать до 280 ребят.

«Главная задача для северобайкальцев, чтоб детский сад всегда был полон детьми. (...) Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... (...) Ну вы меня поняли. Работаем», — написал глава Якутии.

Кроме того, Цыденов поблагодарил строителей, отремонтировавших учреждение, и педагогов.

