В России предложили ввести сухой закон на время СВО

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к премьер‑министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой временно запретить продажу алкоголя в магазинах, ресторанах и барах во время проведения спецоперации. По мнению общественников, это поможет поддержать боевой дух, укрепить дисциплину и здоровье граждан, а также сплотить общество.

© Вечерняя Москва

— Специальная военная операция — это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности, — говорится в обращении председателя общественной организации «Отцы рядом» Ивана Курбакова.

Статистика показывает, что среднестатистический россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 водки, шесть бутылок вина и четыре коньяка, при этом в возрастной группе 35–44 лет пьют 79 процентов мужчин и 64 процента женщин, сообщает Life.ru.

В своем обращении общественники предлагают:

Ввести временный запрет на продажу алкоголя (кроме безалкогольного пива) в магазинах, ресторанах и кафе.Усилить ответственность за нарушение — штрафы для физических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 200 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию, для юридических — штраф или приостановление деятельности.Провести информационную кампанию о вреде алкоголя совместно с МВД, Минздравом и общественными организациями.Организовать альтернативные культурные и спортивные мероприятия для граждан.

Алкогольное отравление — ситуация, с которой сталкиваются многие. Важно знать, как правильно действовать в первые минуты, чтобы избежать серьезных последствий. Фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева рассказала, что в легких и умеренных случаях можно справиться самостоятельно.