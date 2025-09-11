Раскрыты подробности опознания тела перебежчика Кузьминова

Тело российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года на Украину вертолет Ми-8, опознавала мать. Подробности об этом в беседе с RT раскрыл знакомый семьи.

Где и когда именно проходила процедура, не уточняется.

«Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — рассказал собеседник телеканала.

В ноябре 2024 года стало известно, что Кузьминов получил смертельное огнестрельное ранение на парковке жилого дома в испанском городе Вильяхойоса. Мужчина пытался сбежать от нападавших, которых было двое, но потерял сознание. При побеге киллеры якобы сбили его на машине, которую через несколько дней нашли сгоревшей примерно в 20 километрах от населенного пункта.

Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова

Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска в августе 2023 года. Действия летчика курировало Главное управление разведки (ГУР) Украины. После смерти перебежчика похоронили в безымянной могиле.