Сертификат ИТ-курсов "Код будущего" добавит баллы к ЕГЭ

На "Госуслугах" идет прием заявок на ИТ-курсы "Код будущего". Они открыты в рамках нацпроекта "Экономика данных" для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. На обучение в сезон 2025-2026 годов уже записались более 30 тысяч учащихся.

Обучение бесплатное, проходит по самым востребованным направлениям: программирование, искусственный интеллект, робототехника. После обучения выпускники получат сертификаты, которые при поступлении в вуз добавляют баллы к ЕГЭ. В этом году очное обучение будет организовано на более чем двух тысячах площадках в 88 регионах страны.

К новым горизонтам

В проекте "Код будущего" с 2022 года приняли участие 250 тысяч человек. Среди них - и студент Тверского промышленного экономического колледжа Абдурашид Неспяхов.

Он прошел курс "Программирование на Python" от МФТИ. Этот базовый образовательный модуль помогает новичкам логически структурировать алгоритмы. Абдурашид отметил, что курс был насыщенным и разнообразным, а практические задания помогли закрепить знания. Сегодня он использует полученные навыки в учебных проектах и считает, что обучение дало ему прочную базу для профессионального роста.

"Мне очень понравился подход к обучению и атмосфера, которая была на курсах. Я чувствую, что уверенно двигаюсь вперед и открываю для себя новые горизонты в мире технологий", - признался Абдурашид.

Главное - уверенность

Владимирская школьница Лейли Трифонова тоже прошла курс по Python от МФТИ. Девушка призналась, что поначалу ей было трудно, но преподаватели подробно и обстоятельно все объяснили. А большое количество практических занятий помогло закрепить материал.

Так что программа дала ей основные знания, которые помогают новичкам развить навыки в условиях нового, "цифрового" мышления. Сейчас Лейли проходит стажировку: занимается веб-разработкой, осваивает git (незаменимый инструмент программистов, который сохраняет историю всех изменений в проекте), погружается в командную работу. "Мне понравились уроки, программа, преподаватели. Мы получили полезный опыт и теперь чувствуем себя уверенно, это самое главное", - поделилась школьница.

Помогла практика

Московский студент Денис Труфанов в свое время тоже записался на курс "SQL для начинающих" от МФТИ. Молодой человек работает в веб-студии, где обычно применяет MongoDB и NoSQL, и хотел освоить другой способ работы с данными.

"Материал был доступным и сразу подкреплялся практическими заданиями, благодаря которым я смог разобраться в базовых SQL-запросах и принципах работы реляционных баз данных", - прокомментировал Денис.

Полученные знания пригодились студенту в проектах, где используется SQL, а также для общего понимания архитектуры баз данных.

Справка "РГ"

В проекте "Код будущего" с 2022-го по 2024 год бесплатно обучились программированию более 250 тысяч школьников и студентов колледжей. В сезоне 2025-2026 годов обучение продолжается: его смогут пройти более 60 тысяч учащихся 8-11 классов и студентов колледжей. А до 2030 года общее число выпускников проекта превысит 400 тысяч.

