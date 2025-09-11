Полицейский помог россиянину изгнать злых духов
Участковый из Нижневартовска (Югра) помог местному жителю изгнать злых духов. Об этом майор полиции Роман Черевков рассказал при подаче заявки на всероссийский конкурс «Народный участковый», сообщается на официальном сайте ведомства.
По словам участкового, к ним неоднократно обращался мужчина и жаловался на злых духов в своей квартире. Разговоры ни к чему не привели, так что Черевков взял своего знакомого и поехал по месту жительства заявителя.
Приятель служил в духовной семинарии — он надел рясу и провел обряд по изгнанию злых духов. «После этого гражданин успокоился и остался доволен», — подытожил полицейский.
Ранее полицейские в Иркутской области помогли спасти квартиру пенсионерки от телефонных мошенников.