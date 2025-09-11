Володин высказался о тестировании детей мигрантов на знание русского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса в классе.

Как он напомнил в своём канале в MAX, что ранее были опубликованы данные Рособрнадзора о том, что за 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов, при этом из них зачислено всего 2964.

«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребёнка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — указал он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге около половины поступающих в школы детей мигрантов не прошли тестирование по русскому языку.