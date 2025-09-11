В России изменились правила автобусных перевозок

В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками.

Согласно документу правительства, поправки были внесены в положение о федеральном государственном контроле на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

По информации РИА Новости, теперь к группе тяжести «А» отнесены лицензируемые автобусные перевозки пассажиров и иных лиц, ранее относившиеся к группе «Б». Категория «А» приравнена к перевозке опасных грузов.

Согласно правилам, надзор при этом осуществляется с учётом системы оценки и управления рисками, а объекты классифицируются по категориям риска — высокий, значительный, средний или низкий. Категория риска определяет частоту и виды контрольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади в самолёте.