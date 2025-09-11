Исследование показало, сколько семьи тратят на образование ребенка в месяц

Почти треть российских семей тратят на образование детей каждый месяц до 30 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и "Онлайн-школы N1".

"Почти половина респондентов (42%) ежемесячно тратит на развитие ребенка от 5 до 15 тысяч рублей, еще 27% - до 30 тысяч, а 12% - свыше этой суммы", - говорится в исследовании.

Согласно его результатам, 35% не экономят на детских занятиях, но скоращают другие расходы. Большинство россиян (64%) платят за образование детей сами, 16% - ищут бюджетные или бесплатные варианты, 6% - занимаются с детьми дома, а 5% помогают родственники. Накануне кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов заявил, что более 17,7 млн российских школьников посещают секции и кружки.

Отсутствие дополнительных занятий в младшем возрасте - не проблема, но примерно с 11 лет общение со сверстниками выходит на первый план. Чтобы избежать ухода только в соцсети и телефон, стоит найти хотя бы одну секцию, куда ребенок сможет добираться сам.