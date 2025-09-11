ФСБ будет получать данные о мигрантах, сменивших имя после запрета на въезд

С 1 марта будущего года полиция будет информировать ФСБ смене мигрантами, которым запрещен въезд в Россию, своих персональных данных. Об этом, ссылаясь на обновленный правительством порядок принятия решений о запрете на въезд в страну иностранцев, сообщает ТАСС.

В новом варианте документа говорится, что МВД и территориальные органы полиции обязаны сообщать ФСБ о смене мигрантами после запрета на въезд в РФ фамилии, имени , отчества или даты рождения.

Такая мера позволит оперативно обновлять списки иностранцев, которым въезд в страну не разрешен, и поможет выявлять таких людей на границе.

Кроме того, утверждены единые для всех профильных ведомств формы письменного уведомления иностранных граждан о запрете им на въезд в Россию. Это усилит неотвратимость уголовного наказания в случае нарушения мигрантом запрета, не позволяя ссылаться на то, что он не был надлежащим образом уведомлен.

10 сентября в Роспотребнадзоре заявили, что большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены.