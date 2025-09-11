В Германии 93% пилотов признались, что спят во время перелетов

В Германии сон пилотов в кабине во время полета стал реальностью. Об этом говорят результаты исследования Ассоциации пилотов. В последние недели организация опросила более 900 человек из немецких авиакомпаний. 93% респондентов признались, что дремали во время полета. На долгосрочных рейсах спали 56% пилотов, а во время рейсов на небольшие расстояние - 44%.

Для трех из четырех летчиков дневной сон стал нормой. 44% опрошенных дремлют регулярно, 33% - время от времени, 12% спят на каждом рейсе, а для 3% это был единичный случай. По словам пилотов, они совершают полеты, несмотря на крайнюю усталость из-за плотного графика, нехватки персонала и растущей нагрузки. "Короткий сон сам по себе не является критическим. Однако постоянное утомление экипажа представляет значительный риск", - прокомментировала результаты вице-президент Ассоциации пилотов Катарина Дизельдорф.

В организации призвали немецкие власти, авиакомпании и политиков защитить экипажи и пассажиров, решив вопрос с усталостью пилотов. Весной прошлого года в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов. На борту находились 153 пассажира и члены экипажа. Спустя несколько минут после взлета и набора высоты, один из пилотов спросил коллегу, может ли отдохнуть. Получив разрешение, летчик заснул, а через пару минут в сон погрузился и командир воздушного судна. Пилоты не выходили на связь с диспетчерами в течение получаса, и воздушное судно отклонилось от курса.