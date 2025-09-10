Браконьеры застрелили краснокнижную рысь под Калининградом

Браконьеры застрелили рысь под Калининградом — животное находится в Красной книге из-за угрозы исчезновения. Об этом сообщает Telegram-канал центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики», куда привезли раненное животное.

Спасти рысь не удалось — животное погибло.

«Когда в центре заводили разговоры о том, что "вот бы рысь одним глазком", думалось не о такой встрече. К сожалению, животное погибло. Есть надежда, что виновных найдут. Что они понесут наказание», — сообщили в центре.

При этом в прокуратуре Калининградской области сообщили, что по факту убийства животного возбуждено уголовное дело. Как рассказали в ведомстве, животное было застрелено в лесополосе около поселка Добрино Гурьевского района. Охота на этот биологический вид запрещена — теперь дело находится на контроле прокуратуры.

«Осуществлен незаконный отстрел рыси, охота на которую полностью запрещена в связи с тем, что она занесена в Красную книгу Калининградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры Гурьевского района», — рассказали в ведомстве.

Ранее группа сенаторов рассказала о планах внести в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия органов рыбоохраны.