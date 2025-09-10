Из-за побега собаки Шуры уволили начальника поезда

Начальника поезда Новороссийск — Екатеринбург уволили из-за инцидента со сбежавшей собакой по кличке Шура, проводница, нарушившая правила, получила дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает Mash.

© Telegram-канал Осторожно, Москва

Отмечается, что собака породы папильон сбежала из поезда еще 5 сентября. Инцидент произошел на станции Поворино в Воронежской области, ее поиски продолжаются до сих пор.

По информации Mash, Шуру перевозили официально с соблюдением всех необходимых процедур. В пункте назначения ее должны были продать новым владельцам. За шесть минут до отправления на станции Поворино проводница решила напоить животное и открыла клетку, нарушив правила. Начальник поезда на перроне о происходящем ничего не знал.

На вину проводницы указывает и владелица животного, которая утверждает, что она забыл закрыть переноску и купе, в результате чего Шура и сбежала. Поиски собаки также осложнило то, что проводники изначально скрыли факт ее пропажи. По словам владелицы папильона, через 15 минут после побега животное было еще на вокзале, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

«Со стороны работников поезда были предприняты все возможные меры по предотвращению побега Шуры, однако ей удалось выскочить на платформу и скрыться», — говорится в тексте.

После поступившей от владелицы животного жалобы начальника поезда уволили, а проводницу оставили, применив дисциплинарное взыскание.