В США гражданин России подал в суд на украинцев из-за русофобии и выиграл дело, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Как рассказал политолог Дмитрий Раевский, на работающего в США россиянина, который открыто поддерживал Россию, пожаловались украинцы. В результате его уволили.

Однако уволенный россиянин, чье имя не указывается, подал в суд и выиграл дело. Теперь ему выплачивают репарации.

США предрекли крах из-за поддержки Украины

Ранее суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать гражданке РФ Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Муслимова рассказала, что в феврале 2023 года обратилась в один из местных салонов, однако работавшая там украинка не стала предоставлять услугу из-за ее происхождения из России. В связи с этим она решила подать в суд на американскую компанию, не прибегая к услугам адвоката.