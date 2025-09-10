Названы ответственные за уборку осенней листвы

Уборка придомовой территории от осенних листьев является обязанностью управляющей компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом Life.ru Дмитрий Бондарь.

Работы по уборке включены в перечень услуг по содержанию общего имущества и регулируются Жилищным кодексом РФ (статья 161). За чистоту городских улиц, парков и скверов отвечают местные администрации.

Опавшие листья на газонах часто оставляют намеренно, добавил специалист. Это природное удобрение и защита корней деревьев от морозов. В Москве действует постановление № 743-ПП, разрешающее убирать листву лишь вдоль дорог и на специальных площадках, например, возле детских или спортивных зон.

Сжигание листьев категорически запрещено из-за опасности пожара. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для юридических лиц. В случае пожара с повреждением чужого имущества может наступить уголовная ответственность с наказанием до года лишения свободы, а если пострадают люди — до семи лет. Также умышленные поджоги в лесных зонах караются штрафом или лишением свободы до четырех лет.

Единственный законный и безопасный способ избавиться от опавших листьев — аккуратно собрать их мягкими граблями, упаковать в мешки и отвезти на контейнерную площадку для вывоза региональным оператором.

Ранее дачников предупредили, что закладывать в компост или пускать на мульчу намокшую листву может быть опасно для растений из-за риска заражения вредными грибками.