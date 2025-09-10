Ксения Раппопорт навестила Аглаю Тарасову только через 4 дня после задержания

Российская актриса театра и кино Ксения Раппопорт навестила свою дочь, Аглаю Тарасову, спустя четыре дня после ее задержания по делу о наркотиках. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в начале сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Запрещенные вещества, которые находились в электронной сигарете, у девушки обнаружили в «зеленом коридоре».

Журналисты заметили, что Раппопорт в белом платье с разрезом и с большой коричневой сумкой в руке зашла в подъезд дома, где проживает Тарасова.

В деле актрисы Тарасовой появилась неожиданная деталь

Артистка пробыла в гостях у дочери около трех часов, затем вышла из подъезда, подошла к черному «Мерседесу», открыла дверь и уехала.

Напомним, что звезда «Интернов», «Льда» и «Холопа» проживает в трехкомнатной квартире площадью 139 кв.м в доме на Малой Никитской улице. Артистка ежемесячно вносит за нее ипотечный платеж на сумму 1 млн рублей.

Аглая не выходит из дома, хотя жилище ей запрещено покидать судом только в ночное время.

Раппопорт, в свою очередь, проживает в Итапии, где у неё имеется вилла на берегу моря. В Москве у нее есть квартира в Хамовниках площадью около 200 кв.м. В столицу она приезжает редко, преимущественно, по вопросам бизнеса.