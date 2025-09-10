Глава ФПБК Бородин предложил запретить Пугачёвой зарабатывать деньги в России
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить певице Алле Пугачёвой зарабатывать деньги в России.
Бородин также считает, что артистка причастна к организации покушения на него.
«Когда пришёл такой Андрей Матус, который должен был исполнить это покушение, он конкретно сказал, что действовал по поручению Невзлина*, а Невзлин действовал по просьбе Пугачёвой», — пояснил он.
По словам Бородина, Пугачёва — предатель Родины. Он утверждает, что впустить певицу в Россию можно только в случае, если будет заведено уголовное дело, чтобы сразу поехать на следственное действие.
Ранее сообщалось, что Пугачёва может потерять товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года.
* Признан в России иноагентом.