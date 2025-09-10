В Лондоне пытались стереть скандальный рисунок Бэнкси, но сделали его лучше

Неизвестный мужчина пытался стереть скандальный рисунок анонимного уличного художника Бэнкси со стены Королевского суда в Лондоне, но сделал его только лучше. Об этом сообщает Baza.

Речь идет об изображении судьи в парике и мантии, который бьет молотком протестующего. Рисунок появился на стене Королевского суда на днях и Бэнкси уже подтвердил его подлинность. Новую работу художника связывают с арестом почти 900 человек на акции в поддержку движения Palestine Action.

Теперь же стало известно, что рисунок попытались стереть. Это делал мужчина, который скрыл свое лицо с помощью маски и шлема. Кроме того, пока он пытался стереть рисунок, рядом с ним находилась охрана. Однако попытки мужчины не увенчались успехом и, хотя изображение перестало быть таким же ярким, как раньше, в интернете его уже признали как одну из лучших работ Бэнкси.

Ранее лондонская полиция пригрозила анонимному художнику раскрытием личности и тюремным сроком до десяти лет за рисунок на стене Королевского суда.