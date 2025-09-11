Пьер де Голль, внук легендарного французского генерала, заявил о намерении переехать в Москву ради сохранения семейных и традиционных ценностей для своих детей.

Внук генерала Шарля де Голля, французский общественный деятель Пьер де Голль заявил, что рассматривает Москву как возможное новое место жительства, передает ТАСС.

«Как место проживания мы рассматриваем Москву, потому что это столица, центр страны, там есть больше возможностей развития, деятельности по созданию единства», – сказал он на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Де Голль отметил, что его семья хочет переехать в Россию ради сохранения традиционных ценностей, которых, по его словам, не хватает во Франции. Он подчеркнул, что во Франции, к сожалению, наблюдается дефицит уважения к труду, семейным ценностям и достижениям в образовании.

По его словам, в России высокий уровень образования, и он хотел бы, чтобы его дети росли в обществе, где уважают традиции и есть возможность участвовать в формировании многополярного мира. Де Голль добавил, что главная цель переезда – защита семьи и воспитание детей в атмосфере патриотизма.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. В форуме участвуют более 400 спикеров из России и других стран, а основная тема мероприятия – «Возвращение к культуре – новые возможности». Форум проводится с 2012 года и неоднократно привлекал внимание президента России Владимира Путина.

Внук де Голля назвал возможный переезд в Россию символом дружбы между странами.

Ранее он возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции.