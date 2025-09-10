Семь россиян не могут вылететь из Непала из-за беспорядков

У россиян, которые находятся в Непале, возникли трудности с вылетом из-за беспорядков в стране, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление от пресс-секретаря российской дипмиссии Александра Ивашева.

© Московский Комсомолец

Дипломат рассказал о том, что среди тех, кто столкнулся с проблемами с вылетом из Непала, оказалось семь россиян. Граждане РФ дожидаются нормализации обстановки в отелях.

Ранее стало известно, что в Непале на данный момент находится около 400 российских граждан, а с дипломатией связались почти 90 человек, которые находятся в безопасности, уточняют журналисты.