Патриарх Кирилл призвал не превращать проповедь в стендап

Русская православная церковь должна присутствовать в информационном пространстве, однако важно заниматься ее продвижением в Сети грамотно, не превращая проповеди в стендап. Об этом в среду, 10 сентября, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© Вечерняя Москва

По словам священнослужителя, благодаря развитию технологий в последние десятилетия Церковь получила возможность рассказывать о своей деятельность огромному количеству людей. Он отметил, что благодаря росту числа подобных опытов, пусть и не всегда идеальных, распространяется благая весть о Христе Спасителе.

— В то же время нужно не забывать и об ответственности перед аудиторией — адаптируя язык диалога, важно не переходить грань, не пытаться нравиться аудитории ценой потери высоты миссии, не превращать проповедь в стендап, — передает слова патриарха Кирилла «Российская газета».

Духовник в то же время заявлял, что планомерное развитие искусственного интеллекта уже в обозримом будущем окажет существенное влияние на все сферы общественной жизни. Он также предупредил, что рост популярности нейросетей и бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни общества приведет к утрате веры в Бога у людей, а также может стать причиной начала апокалипсиса.