Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов записал видеообращение

В нем он высказался по поводу инцидента с курским блогером и предпринимателем Романом Алёхиным:

- Человек сто прислали мне видео с Романом Алехиным, где он что-то с кем-то хотел распилить. И тут же сразу пишут: «Спецназ «Ахмат», Апти Алаудинов...Ой-ой-ой... Как же он когда-то с ним здоровался! И даже был в «Ахмате» 23 дня». Страшная картина! Роман Алехин - это военный блогер, который очень много помогал спецназу «Ахмат» около двух лет. Поставил тысячи радиостанций, оборудование к станциям. Наше общение было только в рамках его помощи. Меня с ним познакомил «Аид» как с человеком, который очень много помогает. Он зашел в спецназ «Ахмат». Контракт с ним прервал Минобороны. Даже если бы он и совершил это преступление, какое это имеет отношение ко мне или к спецназу «Ахмат». Если он виноват, органы должны разобраться и принять соответствующее решение. До тех пор, пока решение не принято, для меня Роман Алёхин остаётся человеком, который очень много помог спецназу «Ахмат». За что я ему благодарен. Не в моём духе отказываться от человека из-за того, что кто-то закинул какой-то ролик. Хотя мы давно не общаемся так близко, как раньше, но я ему благодарен за то, что он когда-то нам очень много помогал. А ролик ля меня это не является доказательством совершенного им преступления. Сегодня можно любой ролик склеить за счет искусственного интеллекта, против меня все время что-то подобное лепится. Считаю, если Роман Алехин виноват, он должен понести заслуженное наказание. И конечно, я не имею никакого отношения к бизнесу Романа Алёхина. Он гражданский человек, я абсолютно не в курсе его рабочих моментов.

Также Апти Алаудинов назвал иностранных блогеров «сатанистами» за то, что они связывают видео с Алёхиным с «Ахматом»: