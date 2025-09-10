Курский блогер Роман Алехин назвал пустышкой телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 9 сентября, ряд Telegram-каналов опубликовал видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным бизнесменом на финансовые темы.

В первые часы после появления ролика на российских ресурсах Алехин сделал ряд заявлений. В частности, назвал видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.

«Друзья мои начали номер [названный в записи] проверять, сказали — пустышка и человек этот не рядом», — отметил блогер.

По его словам, «контакт последний раз был в сети 1 июля, а сам номер не существует».

Ранее в УМВД России по Курской области сообщили, что следователи начали проверку после публикации видеоролика о блогере Алехине, в котором говорилось о его возможных противоправных действиях.