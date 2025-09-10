Курский блогер Алехин прокомментировал нашумевшее видео
Курский блогер Роман Алехин назвал пустышкой телефонный номер человека со скандального видео, на котором обсуждаются условия помощи военным, пишет РИА Новости.
По данным агентства, во вторник, 9 сентября, ряд Telegram-каналов опубликовал видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным бизнесменом на финансовые темы.
В первые часы после появления ролика на российских ресурсах Алехин сделал ряд заявлений. В частности, назвал видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.
«Друзья мои начали номер [названный в записи] проверять, сказали — пустышка и человек этот не рядом», — отметил блогер.
По его словам, «контакт последний раз был в сети 1 июля, а сам номер не существует».
Ранее в УМВД России по Курской области сообщили, что следователи начали проверку после публикации видеоролика о блогере Алехине, в котором говорилось о его возможных противоправных действиях.