Адвокат Блиновской развенчала слухи об освобождении блогерши до Нового года

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла информацию о том, что ее подзащитная может выйти по УДО и встретить Новый год с семьей.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщила правозащитница.

— Приговор не вступил в силу, так как дело пока не передано в Московский городской суд. Каждый участник дела подал одну жалобу. Соответственно, подача заявления на УДО невозможна, — рассказали в Telegram-канале RT со ссылкой на слова адвоката.

Защитница блогерши также отметила, что вероятнее всего составлять ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной будет уже в 2026 году. Она связала это с тем, что Блиновской могут дать положительные характеристики.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что блогерша может оказаться на свободе уже в этом году. Защита Блиновской подала уже пять апелляционных жалоб на вынесенный приговор.

Блогершу приговорили к пяти годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в марте 2025-го. Блиновскую признали виновной в таких преступлениях, как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Также ей назначили штраф в размере одного миллиона рублей.