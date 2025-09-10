Друг Маргариты Симоньян назвал причину ее заболевания

Олег Рой заявил, что Маргарита Симоньян заболела из-за находящегося в коме Тиграна Кеосаяна. Писатель высказался о состоянии журналистки в соцсети.

Маргарита Симоньян рассказала публике о тяжелом заболевании. Журналистка не стала называть диагноз, но намекнула, что ей предстоит операция на груди. Писатель Олег Рой убежден, что на здоровье Маргариты повлиял стресс из-за находящегося в коме мужа. По словам Олега, он близок с семьей журналистки и желает супругам скорейшего восстановления.

«У Маргариты Симоньян обнаружили тяжелое заболевание, с которым она сейчас изо всех сил борется... Все мы знаем, какой сложный период выпал на долю их семьи, ее супруг, мой друг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. К сожалению, этот факт не прошел бесследно», — высказался писатель.

Рой отметил, что молится за здоровье Маргариты.

Также Олег опубликовал фото авторской подписи, которую сделала для него Маргарита на своей книге.

