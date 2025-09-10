Чернышенко поддержал идею создания евразийской книги об участниках ВОВ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу о создании в Казахстане евразийской книги о памяти участников Великой Отечественной войны. Об этом он заявил на встрече со студентами филиалов МГУ и МГИМО в Астане.

"Инициатива о создании евразийской такой книги просто прекрасна. Мы ее естественно поддерживаем", - сказал он.

Вице-премьер также обратился к коллегам с вопросом о том, что нужно для реализации этого проекта, и отметил, что для лучшего будущего важно помнить и не искажать прошлое.

Ранее в филиале МГУ им. М. В. Ломоносова в Казахстане создали "Книгу памяти о войне". В ней студенты филиала собрали воспоминания родственников об участии их родных в Великой Отечественной войне. В 2023 году вышло второе издание. На протяжении ряда лет студенты активно исследовали семейные архивы, собирали истории своих родных и близких - результатом их поисков стало третье издание книги.