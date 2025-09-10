Раскрыта ситуация с детьми мигрантов в российских школах

Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в российские школы. Ситуацию с несовершеннолетними иностранными гражданами в школах страны раскрыли в пресс-службе Рособрнадзора.

Как рассказали в ведомстве, число детей иностранцев, которых не смогут зачислить в школы, превышает 87 процентов. Всего с апреля по август мигранты подали документы на зачисление 23616 детей, однако полный комплект был предоставлен лишь на 8223 несовершеннолетних.

В свою очередь, из них пройти тестирование на знание русского языка смогли лишь 2964 человека, то есть 12,6 % от общего числа подавших заявления.

С 1 апреля 2025 года детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка. Не сдавшие тест не смогут поступать в школы. В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел первые его итоги. С заданием не справились свыше 98% испытуемых.