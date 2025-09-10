«Убивают друг друга»: как Россия борется с сектантами и сатанизмом

Верховный суд России признал сатанизм экстремистским движением и запретил его деятельность. С 1993 года зафиксировано более 300 ритуальных убийств, совершенных сатанистами. В стране происходят шокирующие преступления: ритуальные убийства, пытки, каннибализм и жертвоприношения, сообщает kp.ru со ссылкой на профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева.

© автор/iStock.com

Сатанизм сформировался в 1970-х годах в США и распространился по миру. В России его деятельность активизировалась в 1990-х. Например, в 1993 году в Оптиной пустыни было совершено ритуальное убийство, а в 2005 году в Комсомольске-на-Амуре сатанисты убили 15-летнего члена своей секты, напоминает издание.

Среди жертв - случайные люди, подростки и даже дети. В Ярославле несовершеннолетние сатанисты убили трех мальчиков и девочек, расчленили их тела и съели сердца и языки.

Запрет сатанизма направлен на борьбу с экстремизмом и предотвращение преступлений. Однако некоторые эксперты считают, что это может привести к уходу в подполье и увеличению интереса к оккультным практикам.

Клинический психолог Рахиль Громова советует родителям быть внимательными к интересам своих детей, особенно если они проявляют интерес к черной одежде, мистике и оккультным символам. Важно поддерживать теплые отношения в семье и не допускать, чтобы дети чувствовали себя одинокими и отвергнутыми.

Эксперт Силантьев: В России насчитывается несколько десятков тысяч сатанистов

Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала запрет сатанизма мерой по защите национальной безопасности и детей от жестокости.