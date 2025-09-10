«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом

Издание совместно с партнером объединило именитых шефов на Медном озере в Ленинградской области ради гастрономических экспериментов.

Звёзды российской гастрономии готовят ризотто из лисичек на берегу Медного озера в Ленинградской области – такое возможно только на Chef’s Camp 2025, организованного «Афишей Рестораны» и We Lodge с 31 августа по 5 сентября.

Шесть знаменитых шефов Никанор Виейра, Мирко Дзаго, Давид Эммерле, Николай Бобров, Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга экспериментировали с приготовлением блюд на открытом огне, локальными фермерскими продуктами и дарами леса, включая грибы, ягоды и травы, которые собирались ими лично в сопровождении шефа ресторана Hvoy Владимира Батова. Помимо лесной охоты, шефы парились в традиционной русской бане, катались на катамаранах, рыбачили с лодки, медитировали на закате.

Формат предусматривал полное погружение в природу и импровизацию, поэтому меню трех гастрономических ужинов Chef’s Camp 2025 (каждый из них проходил в уникальной локации) до последнего было сюрпризом для гостей — чистый эксперимент, в котором нужно довериться опыту и мастерству участников. Никаких вариаций авторских хитов и заготовок — все придумывалось на месте.

Открывал программу сет-ужин от Никанора Виейры и Николая Боброва, который прошел в камерной беседке chef’s table у огня. Их меню стало своеобразной фантазией на тему: «А что, если аргентинец будет готовить в Сибири, и наоборот». Местные грибы и травы соединились с яркими акцентами высокой кухни. На следующий день Мирко Дзаго и Давид Эммерле устроили ужин на террасе у воды, сделав ставку на простоту и эмоции. Ароматная уха, свежая паста, цесарка в стиле кок-о-ван, мороженое с инжиром — каждое блюдо в сете как приятное воспоминание из детства. После ужина состоялась BBQ-вечеринка с винным казино и специальными гостями — шеф-поварами прошлого сезона и друзьями кэмпа. Завершали программу Дмитрий Решетников и Дмитрий Голенин, предложив гостям баланс между высокой кухней и домашней едой с использованием даров природы, собранных в тот же день на острове Медного озера. Ужин прошел за большим общим столом на другой террасе и стал, по отзывам гостей, «искренней гастрономией, невозможной в привычных ресторанах».

Модератором Chef’s Camp 2025 выступил Антон Нечипоренко, амбассадор международной премии Wheretoeat, который деликатно сопровождал и наполнял увлекательными рассказами каждый ужин.