У блогера Елены Блиновской все еще есть шанс выйти на свободу по УДО — это может произойти до конца года. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Приговор Блиновской все еще не вступил в силу — с момента его вынесения было пять попыток апелляционной жалобы. Последнюю из них сняли с рассмотрения из-за обнаруженных недостатков.

Защита Блиновской планирует продлить ее нахождение в следственном изоляторе и избежать этапирования в колонию. Для этого блогеру необходимо найти место в хозяйственном отряде — осужденные выполняют различные работы, оставаясь при этом в СИЗО.

За свою деятельность они получают стаж и зарплату. Кроме того, это существенно сокращает срок. Чтобы провернуть схему, нужно согласие Блиновской решение начальника СИЗО, добавили в публикации.

120 млн на праздник, ссора с Собчак и тюрьма: скандалы Елены Блиновской

У четверых детей блогера Елены Блиновской могут забрать элитную квартиру на Серпуховском Валу в Москве, которую им ранее подарил их дед Олег Останин. По имеющимся сведениям, в 2020 году он заключил договор дарения.