Нелегальных мигрантов начнут выдворять из России

Иностранных граждан, которые до 11 сентября не урегулируют свой правовой статус в России, начнут выдворять из страны.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на миграционную службу Министерства внутренних дел России.

Отмечается, что с 11 сентября урегулировать своё правовое положение в стране будет невозможно, поскольку срок для этого истечёт.

С указанной даты в отношении иностранцев будут применяться меры по ограничению отдельных прав, предусмотренные законом.

Ранее в Государственную думу внесли проект закона о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию.