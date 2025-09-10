Токио закроет все «Японские центры» в России

Власти Японии решили закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», работавших на территории России. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

По его словам, причинами являются нынешнее состояние российско-японских отношений и «ситуация внутри РФ».

Как сообщает японский телеканал TBS, японская сторона уже проинформировала Россию о данном решении, попросив «содействовать обеспечению безопасности сотрудников» центров.

«Японский центр» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся обучением российских специалистов из числа руководителей предприятий и бизнесменов. На ее базе проводились лекции и семинары. Наиболее способные ученики получали возможность пройти стажировку в Японии.

В Японии предложили новый план по России

3 сентября заместитель пред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уроки Второй мировой войны, к сожалению, во многих странах перестали восприниматься адекватно, даже в Японии.

Ранее в Японии призвали возобновить контакты с Россией.