Биолог назвал важные факторы долголетия

Доктор биологических наук и спикер территории технологического прогресса «Облачные города» Алексей Москалев назвал важные факторы долголетия. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как рассказал эксперт, непосредственное влияние на долголетие оказывает физическая активность, правильное питание, режим сна и контроль стресса. Москалев объяснил, что эти факторы влияют на активность тех генов, которые отвечают за старение.

«Генетика задает предрасположенность, но именно образ жизни определяет, насколько быстро появляются возрастные изменения. То есть старение — это во многом то, как мы проживаем каждый день», — рассказал он.

Москалев также добавил, что заметную прибавку к возрасту могут дать даже небольшие изменения образа жизни — корректировка питания или умеренное повышение физической активности. Эксперт также добавил, что лучшим способом продлить себе жизнь являются качественные и полезные продукты, здоровый сон и физическая активность.

