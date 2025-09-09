Кадыров обратился к перенесшей операцию Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал здоровья главному редактору «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, перенесшей операцию. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Кадыров обратил внимание на то, что после операции Симоньян нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. По его мнению, такое отношение к жизни мог показать «только по-настоящему сильный и мужественный человек».

«Маргарита Симоновна ежедневно несет огромную ответственность на информационном фронте. Она всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, защищает Россию в самых сложных условиях глобального давления. Благодаря ее принципиальности и профессионализму миллионы людей в России и за ее пределами узнают правду», — написал Кадыров.

В заключение он пожелал Симоньян скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья.

Ранее главный редактор «Россия сегодня» и RT сообщила, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Подробности она не раскрыла, но рассказала, что ей предстоит операция в области груди. После хирургического вмешательства Симоньян вышла на связь и поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.