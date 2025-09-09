Посольство РФ в Непале призвало россиян оставаться в гостиницах или аэропортах

Посольство России в Непале в своем Telegram-канале посоветовало находящимся в Непале российским туристам не покидать гостиницы, а также свести к минимуму любые перемещения по столице страны Катманду.

"Уважаемые соотечественники, по информации от Совета по туризму Непала аэропорт города Катманду (им. Трибхувана) временно остается закрытым. Совет рекомендует туристам оставаться в гостиницах. Если Вы уже в аэропорту, то оставайтесь там и следуйте указаниям властей", - отметила дипмиссия.

Посольство также сообщило, что согласно данным непальского Совета по туризму, воздушные гавани Непала будут закрыты как минимум до полуночи 11 сентября. При этом вероятно, что аэропорты страны не будут работать и после указанного срока.

"Пожалуйста, учитывайте это при планировании своих перемещений по городу, стараясь минимизировать их", - подчеркнула дипмиссия.

Напомним, что во вторник Катманду охватили масштабные протесты и беспорядки, сопровождающиеся поджогами государственных учреждений и другими многочисленными проявлениями насилия.