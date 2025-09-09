МИД: Граждан России среди пострадавших из-за беспорядков в Непале нет

Среди пострадавших в ходе беспорядков в Непале нет граждан России. Об этом сообщили в российском МИД.

На Смоленской площади рекомендовали россиянам временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки.

Уже находящимся в стране гражданам рекомендовано "проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей". В случае необходимости они могут связаться с посольством России по телефону горячей линии +977-980-104-71-87.

В МИД подчеркнули, что в Москве "внимательно следят за развитием обстановки в Непале". "Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - указали на Смоленской площади.