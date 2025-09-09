Милонов назвал идею обязательной десятины провокацией

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что обсуждения о введении для россиян обязательной церковной десятины не имеют отношения к Русской православной церкви и носят провокационный характер. Его слова приводит NEWS.ru.

© ТАСС

По словам парламентария, подобные инициативы никогда не исходили от патриарха или Священного синода. Он подчеркнул, что это лишь частное мнение, которое не поддерживается духовенством и может быть воспринято крайне негативно.

Милонов отметил, что любые пожертвования в пользу Церкви должны оставаться исключительно добровольными. Идея обязательного сбора, по его словам, противоречит принципу отделения церкви от государства и фактически превращает пожертвование в налог.

Он также добавил, что жертвовать десятую часть дохода можно лишь по собственному решению прихожанина, но навязать такое требование не вправе никто, включая священноначалие, передает «Радиоточка НСН».