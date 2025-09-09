В Санкт-Петербурге крепкий бородатый мужчина отбил подростка-безбилетника у двух сотрудников службы безопасности станции метро «Проспект Ветеранов». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Очевидцы заметили, что юноша отбивался, брыкался, за это его усадили на холодный пол у будки контроля.

Пассажиры, проходившие мимо будки, не смогли остаться равнодушными. Они предложили заплатить за мальчика, потребовали отпустить несовершеннолетнего.

Один из них, крепкий мужчина в футболке Fight Club, помог петербуржцу подняться, отругал безопасников. В итоге, подросток скрылся с места происшествия.

«Сколько не было бы лет нарушителю, он — нарушитель», — заметил один из комментаторов.

Пользователи подчеркнули, что сотрудников можно понять, они делают свою работу. Вместе с тем, добавили они, секьюрити следовало не бросаться на ребенка, а вызвать полицию.

Подписчики также выразили сомнение, что сотрудники с таким рвением «вцепились бы во взрослого дядю-нарушителя».