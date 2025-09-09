«Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России

Общественный деятель Виталий Бородин делает бесплатную рекламу группе «Воровайки», предлагая ее запретить, заявил НСН Иван Лушников. «Воровайки» стали ностальгией, весельем и популярной в интернете группой, а все критики только создают коллективу бесплатный пиар, рассказал концертный директор группы Иван Лушников в беседе с НСН.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выдвинул инициативу о запрете коллектива «Воровайки» в ближайшее время. По его мнению, исполнение песни «Хоп, мусорок» позволяет отменить группе все концерты, а во время проведения специальной военной операции все музыканты должны петь только патриотические песни. Об этом сообщил «Абзац.Медиа». Концертный директор «Вороваек» в ответ поблагодарил Бородина.

«Во-первых, я не знаю, кто такой Виталий Бородин. Во-вторых, можно только благодарить за все высказывания общественников и депутатов. Они делают бесплатную пиар-компанию для нашей группы. Теперь снова все про нас говорят. У нас был случай в Сургуте пару лет назад, когда какой-то местный депутат громко возмутился, что в его городе концерт “Вороваек”. Так после этого все билеты раскупили, хотя даже афиши не было. А что касается патриотических песен, так тут надо доказывать делом: мы именно те, кто посещают зону СВО с благотворительными выступлениями для наших ребят, и мы знаем, какая там музыка нужна, а какая нет», — указал он.

Группа «Воровайки» была основана в 1999 году. Она приобрела известность в начале следующего тысячелетия за счет сочетания шансона и рэпа. Главным хитом коллектива считают «Хоп, мусорок». Трек до сих пор держится на лидирующих строчках в чартах стран СНГ. Лушников отметил, что в этой песни нет ничего хулиганского.

«Наша песня “Хоп, мусорок” — это уже народный хит, который и бросился общественному активисту на глаза, но он не приводит в пример нашу композицию “Спасибо русскому солдату”, которую мы выпустили в 2024-м. К тому же, “Хоп, мусорок” — это юмористическая зарисовка, своеобразный КВН. Это станет понятно, если вслушаться в нее. Мы не призываем пренебрежительно относиться к сотрудникам правоохранительных органов. Они сами приходят на наши выступления и пишут отзывы благодарности, это — львиная доля наших поклонников и заказчиков на закрытые мероприятия», — добавил он.

Собеседник НСН также уточнил, что целевая аудитория среди нового поколения также растет.

«Легкий ответ на то, почему песни стали популярными среди молодежи — они просто завирусились в интернете. Мы еще часто слышим от наших юных поклонников, что это некая форма ностальгии по детству, когда они с этими песнями ехали в машине с родителями 20 лет назад», — заключил он.

Ранее экс-генеральный продюсер «Музыкального сервиса Звук» Сергей Балдин призвал россиян в эфире НСН не удивляться удалению старых треков со стриминговых сервисов.