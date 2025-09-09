Европа может оставить россиян без виз

В Брюсселе обсуждают возможность ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам РФ в контексте разработки нового, 19-го пакета санкций против России, пишет итальянское агентство ANSA.

По итогам 2024 года Россия вошла в пятерку стран — лидеров по количеству заявок на шенгенские визы. Число поданных заявлений от россиян составило порядка 606 тыс.

По данным агентства, в ЕС также обсуждают идею Польши запретить российским дипломатам свободно перемещаться по Шенгенской зоне, ограничив их передвижения только страной — членом ЕС, где они аккредитованы.

В 2023 году с аналогичным предложением выступала Чехия, но мера в итоге не вошла в 12-й пакет антироссийских санкций, заметили журналисты.

Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На фоне этого визовый сбор вырос с €35 до €80 (в 2024-м увеличился до €90), а срок рассмотрения заявления на визу — с десяти до 15 дней.

Ранее сообщалось, что США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование.

На фоне новых правил, заметили в Госдепе, заявители на неиммиграционные визы (NIV) должны будут записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

В Бюро пояснили, что для граждан стран, где Соединенные Штаты не осуществляют выдачу виз, определен список городов, где это можно сделать.

Так, для россиян теперь доступны только два варианта: посольство США в Астане или в Варшаве. Граждане Белоруссии смогут подавать документы только в Вильнюсе и Варшаве.